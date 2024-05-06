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鉅亨速報

營收速報 - 台虹(8039)4月營收8.63億元年增率高達39.65％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15

台虹(8039-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣8.63億元，年增率39.65%，月增率12.56%。

今年前4月累計營收為28.36億元，累計年增率39.65%。

最新價為51.5元，近5日股價上漲2.32%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+602 張
  • 外資買賣超：+422 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+180 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 862,559 39.65% 12.56%
2024/3 766,306 36.52% 45.61%
2024/2 526,277 22.03% -22.68%
2024/1 680,665 66.01% 1.24%
2023/12 672,324 33.47% -9.37%
2023/11 741,860 26.8% -3.3%

台虹(8039-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子薄膜銅箔積層板。保護膠片。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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