營收速報 - 台虹(8039)4月營收8.63億元年增率高達39.65％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15
今年前4月累計營收為28.36億元，累計年增率39.65%。
最新價為51.5元，近5日股價上漲2.32%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+602 張
- 外資買賣超：+422 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+180 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|862,559
|39.65%
|12.56%
|2024/3
|766,306
|36.52%
|45.61%
|2024/2
|526,277
|22.03%
|-22.68%
|2024/1
|680,665
|66.01%
|1.24%
|2023/12
|672,324
|33.47%
|-9.37%
|2023/11
|741,860
|26.8%
|-3.3%
台虹(8039-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高分子薄膜銅箔積層板。保護膠片。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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