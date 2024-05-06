鴻海創高帶來的啟示!一詮漲停創高、振曜再創高 「這檔」今年獲利6~8元 本益比15倍不可錯過!

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 18:00

美國非農數據大幅度低於市場預期，市場預估聯準會有機會在 9 月降息，激勵美股上漲，四大指數都站回月線，多方控盤；台股本身沒有跌破月線，多方趨勢不變，多方目標 20713 點缺口，接下來回補缺口要觀察成交量，量增回補則多方趨勢不變，量縮回補要留意快速回測。

跳躍五月天，消息多，行情跳上跳下，操作上要謹慎，不要過度追價，風險和資金控管好，持盈保泰。

大華國際投顧蘇建豐指出，鴻海 (2317-TW)，以前股價 80~100 元震盪，沒有爆發力，原因在於沒有成長力，但是 AI 替鴻海帶來成長力道，有成長力，股價就有表現，今天股價大漲創高，有持股的朋友續抱即可，想要介入的朋友可以等待拉回均線再佈局，鴻海創高說明市場對於 AI 還是較有共識，因此散熱，機殼，CoWoS，矽光子都要持續關注。

蘇建豐公開操作，健策第二 - 一詮 (2486-TW)，今天股價攻上漲停 82 元創下新高，打入 CoWoS 供應鏈，高階均熱片下半年開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，3/14 開始第一波操作 51~76.6 元，大賺 + 50%；第二波操作在股價 71 元以下一路佈局一路加碼，加上原本持股大賺 + 69%，好股票就是讓時間幫忙獲利，現在本益比 20 倍，還有上漲空間，重點是跟著大華蘇建豐掌握操作節奏，獲利更輕鬆。

四月份最強飆股，都在蘇建豐掌握中，天眼商機 - 天鉞電 (5251-TW) 大賺 + 55%；隱藏機器人 - 廣寰科 (3287-TW) 大賺 + 43%；五月剛開始，龍哥又掌握最強飆股，天鉞電第二 - 京晨科 (6419-TW) 迎接三根漲停 + 27%；還有彩色人生 - 振曜(6143-TW)，股價創新高，獲利 + 13%；這就說明只要找到有未來有營收有題材的優質股，盤勢震盪還是可以簡單大獲利。

看好一檔個股，不需要死抱活抱，可以在高檔先賣出，後面再找機會佈局，靈活操作多賺價差，增加獲利。

「廣寰科第二 XX3X」，輝達合作夥伴，子公司通過機器人認證，營收會逐季成長，股價整理中，準備突破，突破就會加速噴出，潛在上漲空間 30~40%，把握佈局機會。

慶祝，天鉞電大賺 + 55%，廣寰科大賺 + 43%，京晨科大賺 + 27%，蘇建豐繼續招待大優惠，快來領取。

現在開放登記，要參與的朋友，大資金的朋友，在龍哥 LINE 群組，留言 + 168，一起賺錢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

鴻海創高帶來的啟示! 一詮漲停創高~ 振曜再創高~「這檔」今年獲利 6~8 元~ 本益比 15 倍~ 不可錯過!

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