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鉅亨速報

營收速報 - 博晟生醫(6733)4月營收1,515.80萬元年增率高達232.56％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15

博晟生醫(6733-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1,515.80萬元，年增率232.56%，月增率-1.15%。

今年前4月累計營收為5,052.30萬元，累計年增率232.56%。

最新價為37元，近5日股價上漲1.78%，相關生技醫療股價指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+32 張
  • 外資買賣超：+32 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 15,158 232.56% -1.15%
2024/3 15,334 262.25% 82.37%
2024/2 8,408 212.8% -27.66%
2024/1 11,623 199.18% 5.61%
2023/12 11,006 204.62% 19.2%
2023/11 9,233 94.3% -48.43%

博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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