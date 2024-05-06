營收速報 - 博晟生醫(6733)4月營收1,515.80萬元年增率高達232.56％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15
博晟生醫(6733-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣1,515.80萬元，年增率232.56%，月增率-1.15%。
今年前4月累計營收為5,052.30萬元，累計年增率232.56%。
最新價為37元，近5日股價上漲1.78%，相關生技醫療股價指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+32 張
- 外資買賣超：+32 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|15,158
|232.56%
|-1.15%
|2024/3
|15,334
|262.25%
|82.37%
|2024/2
|8,408
|212.8%
|-27.66%
|2024/1
|11,623
|199.18%
|5.61%
|2023/12
|11,006
|204.62%
|19.2%
|2023/11
|9,233
|94.3%
|-48.43%
博晟生醫(6733-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為複合性醫材。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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