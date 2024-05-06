營收速報 - 長佳智能(6841)4月營收2,493.70萬元年增率高達420.93％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15
長佳智能(6841-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2,493.70萬元，年增率420.93%，月增率18.04%。
今年前4月累計營收為7,781.30萬元，累計年增率420.93%。
最新價為86.8元，近5日股價下跌-2.31%，相關生技醫療股價指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-96 張
- 外資買賣超：-89 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|24,937
|420.93%
|18.04%
|2024/3
|21,125
|406.59%
|3.12%
|2024/2
|20,486
|454.42%
|81.86%
|2024/1
|11,265
|175.56%
|-35.14%
|2023/12
|17,369
|47.39%
|10.6%
|2023/11
|15,705
|274.82%
|27.21%
長佳智能(6841-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療人工智慧。雲端生醫平台。醫療大數據。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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