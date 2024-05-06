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鉅亨速報

營收速報 - 長佳智能(6841)4月營收2,493.70萬元年增率高達420.93％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15

長佳智能(6841-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2,493.70萬元，年增率420.93%，月增率18.04%。

今年前4月累計營收為7,781.30萬元，累計年增率420.93%。

最新價為86.8元，近5日股價下跌-2.31%，相關生技醫療股價指數上漲1.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-96 張
  • 外資買賣超：-89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 24,937 420.93% 18.04%
2024/3 21,125 406.59% 3.12%
2024/2 20,486 454.42% 81.86%
2024/1 11,265 175.56% -35.14%
2023/12 17,369 47.39% 10.6%
2023/11 15,705 274.82% 27.21%

長佳智能(6841-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫療人工智慧。雲端生醫平台。醫療大數據。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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