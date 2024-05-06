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鉅亨速報

營收速報 - 佳必琪(6197)4月營收5.35億元年增率高達59.32％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15

佳必琪(6197-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣5.35億元，年增率59.32%，月增率-4.87%。

今年前4月累計營收為20.05億元，累計年增率59.32%。

最新價為144.5元，近5日股價下跌-1.76%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-941 張
  • 外資買賣超：-1146 張
  • 投信買賣超：+285 張
  • 自營商買賣超：-80 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 535,488 59.32% -4.87%
2024/3 562,893 29.59% 71.13%
2024/2 328,929 -4.9% -43.1%
2024/1 578,124 88.77% 26.04%
2023/10 488,797 31.76% 0.32%
2023/9 487,253 26.83% 12.76%

佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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