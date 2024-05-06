營收速報 - 佳必琪(6197)4月營收5.35億元年增率高達59.32％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15
今年前4月累計營收為20.05億元，累計年增率59.32%。
最新價為144.5元，近5日股價下跌-1.76%，相關零組件業上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-941 張
- 外資買賣超：-1146 張
- 投信買賣超：+285 張
- 自營商買賣超：-80 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|535,488
|59.32%
|-4.87%
|2024/3
|562,893
|29.59%
|71.13%
|2024/2
|328,929
|-4.9%
|-43.1%
|2024/1
|578,124
|88.77%
|26.04%
|2023/10
|488,797
|31.76%
|0.32%
|2023/9
|487,253
|26.83%
|12.76%
佳必琪(6197-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速光電/光纜/模組/連接器/線束(雲端網通)。連接器/線束(智能連結產業)、(新能源)、(消費性電子)。IoT(物聯網系統)之以上相關產品研發，生產與銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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