營收速報 - 美達科技(6735)4月營收4,347.50萬元年增率高達322.95％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15
美達科技(6735-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4,347.50萬元，年增率322.95%，月增率-0.28%。
今年前4月累計營收為1.63億元，累計年增率322.95%。
最新價為90.7元，近5日股價上漲4.32%，相關其他電子類指數下跌-0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-15 張
- 外資買賣超：-15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|43,475
|322.95%
|-0.28%
|2024/3
|43,598
|406.6%
|25.3%
|2024/2
|34,796
|126.14%
|-16.4%
|2024/1
|41,620
|266.47%
|2.49%
|2023/12
|40,610
|185.74%
|5.19%
|2023/11
|38,605
|113.43%
|11.66%
美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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