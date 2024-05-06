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鉅亨速報

營收速報 - 美達科技(6735)4月營收4,347.50萬元年增率高達322.95％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:15

美達科技(6735-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣4,347.50萬元，年增率322.95%，月增率-0.28%。

今年前4月累計營收為1.63億元，累計年增率322.95%。

最新價為90.7元，近5日股價上漲4.32%，相關其他電子類指數下跌-0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-15 張
  • 外資買賣超：-15 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 43,475 322.95% -0.28%
2024/3 43,598 406.6% 25.3%
2024/2 34,796 126.14% -16.4%
2024/1 41,620 266.47% 2.49%
2023/12 40,610 185.74% 5.19%
2023/11 38,605 113.43% 11.66%

美達科技(6735-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體之類比暨混合訊號積體電路測試儀器。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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