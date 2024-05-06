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鉅亨速報

營收速報 - 威剛(3260)4月營收38.48億元年增率高達80.76％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15

威剛(3260-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣38.48億元，年增率80.76%，月增率-3.21%。

今年前4月累計營收為147.29億元，累計年增率80.76%。

最新價為109元，近5日股價上漲4.94%，相關半導體類指數上漲2.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2953 張
  • 外資買賣超：+1999 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+955 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 3,847,937 80.76% -3.21%
2024/3 3,975,411 56.59% 19.02%
2024/2 3,340,222 33.98% -6.31%
2024/1 3,565,297 63.75% 13.35%
2023/12 3,145,330 33.52% -23.18%
2023/11 4,094,655 56.21% 8%

威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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