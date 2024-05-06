營收速報 - 威剛(3260)4月營收38.48億元年增率高達80.76％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 15:15
今年前4月累計營收為147.29億元，累計年增率80.76%。
最新價為109元，近5日股價上漲4.94%，相關半導體類指數上漲2.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2953 張
- 外資買賣超：+1999 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+955 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|3,847,937
|80.76%
|-3.21%
|2024/3
|3,975,411
|56.59%
|19.02%
|2024/2
|3,340,222
|33.98%
|-6.31%
|2024/1
|3,565,297
|63.75%
|13.35%
|2023/12
|3,145,330
|33.52%
|-23.18%
|2023/11
|4,094,655
|56.21%
|8%
威剛(3260-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。製造輸出業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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