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鉅亨速報

營收速報 - 寶隆(1906)4月營收2.67億元年增率高達34.4％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 09:15

寶隆(1906-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.67億元，年增率34.4%，月增率-20.57%。

今年前4月累計營收為12.03億元，累計年增率34.4%。

最新價為15.95元，近5日股價上漲0.96%，相關造紙工業上漲3.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+47 張
  • 外資買賣超：+40 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 266,732 34.4% -20.57%
2024/3 335,787 3.18% -7.5%
2024/2 363,027 16.14% 53.18%
2024/1 236,990 40.41% -2.24%
2023/12 242,428 -4.34% -11.74%
2023/11 274,674 -29.75% -20.18%

寶隆(1906-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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