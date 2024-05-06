營收速報 - 寶隆(1906)4月營收2.67億元年增率高達34.4％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 09:15
今年前4月累計營收為12.03億元，累計年增率34.4%。
最新價為15.95元，近5日股價上漲0.96%，相關造紙工業上漲3.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+47 張
- 外資買賣超：+40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|266,732
|34.4%
|-20.57%
|2024/3
|335,787
|3.18%
|-7.5%
|2024/2
|363,027
|16.14%
|53.18%
|2024/1
|236,990
|40.41%
|-2.24%
|2023/12
|242,428
|-4.34%
|-11.74%
|2023/11
|274,674
|-29.75%
|-20.18%
寶隆(1906-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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