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鉅亨速報

營收速報 - 2024年5月5日台股中小型公司4月營收一覽（新增0家）

鉅亨網新聞中心 2024-05-05 07:55

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2024年5月5日07:55，彙整前一日公布4月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計104家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 年增率

本次公布營收月增率前3名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 月增率
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額<50億）的家數累計達104家。其中營收年增大於 25％有28家，年增小於-20％有11家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 9家
介於10～50億 >= 0% 15家
介於10～50億 < 0% 9家
介於10～50億 <= -25% 9家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 19家
小於10億 >= 0% 26家
小於10億 < 0% 14家
小於10億 <= -25% 9家

4月營收年增率前5名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 年增率
1 半導體業 宏捷科 446,544 276.01%
2 電機機械 泰茂 120,453 222.33%
3 其他電子業 德律 671,922 139.46%
4 建材營造業 永信建 1,007,648 136.46%
5 電機機械 瑞穎 168,792 133.39%

4月營收月增率前5名成長排行

TOP 產業別 名稱 營收(千元) 月增率
1 生技醫療業 因華 9,625 14707.69%
2 電腦及週邊設備業 公信 99,137 82.7%
3 電子零組件業 正淩 121,078 34.51%
4 電子零組件業 詮欣 132,175 31.25%
5 電機機械 鈦昇 132,306 30.65%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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