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鉅亨速報

營收速報 - 鴻華先進-創(2258)4月營收12.72億元年增率高達2141.61％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 08:15

鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣12.72億元，年增率2141.61%，月增率82.57%。

今年前4月累計營收為20.94億元，累計年增率2141.61%。

最新價為43.95元，近5日股價上漲3.53%，相關汽車工業上漲3.1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+267 張
  • 外資買賣超：+264 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 1,271,889 2141.61% 82.57%
2024/3 696,649 1556.87% 611.9%
2024/2 97,858 1749.52% 253.87%
2024/1 27,654 515.63% -83.74%
2023/12 170,105 536.5% 55.8%
2023/11 109,183 884.16% -38.04%

鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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