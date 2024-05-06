營收速報 - 鴻華先進-創(2258)4月營收12.72億元年增率高達2141.61％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 08:15
鴻華先進-創(2258-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣12.72億元，年增率2141.61%，月增率82.57%。
今年前4月累計營收為20.94億元，累計年增率2141.61%。
最新價為43.95元，近5日股價上漲3.53%，相關汽車工業上漲3.1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+267 張
- 外資買賣超：+264 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|1,271,889
|2141.61%
|82.57%
|2024/3
|696,649
|1556.87%
|611.9%
|2024/2
|97,858
|1749.52%
|253.87%
|2024/1
|27,654
|515.63%
|-83.74%
|2023/12
|170,105
|536.5%
|55.8%
|2023/11
|109,183
|884.16%
|-38.04%
鴻華先進-創(2258-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電動車技術研發、整車與零組件製造管理及銷售服務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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