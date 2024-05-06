營收速報 - 藥華藥(6446)4月營收6.67億元年增率高達97.81％
鉅亨網新聞中心 2024-05-06 08:15
今年前4月累計營收為23.21億元，累計年增率97.81%。
最新價為309元，近5日股價上漲8.23%，相關生技醫療上漲1.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+232 張
- 外資買賣超：+225 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|667,420
|97.81%
|19.6%
|2024/3
|558,040
|60.51%
|-5.07%
|2024/2
|587,814
|91.09%
|15.81%
|2024/1
|507,585
|118.44%
|-24.75%
|2023/12
|674,560
|168.83%
|58.76%
|2023/11
|424,890
|34.48%
|-22.38%
藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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