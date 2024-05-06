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鉅亨速報

營收速報 - 藥華藥(6446)4月營收6.67億元年增率高達97.81％

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 08:15

藥華藥(6446-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣6.67億元，年增率97.81%，月增率19.6%。

今年前4月累計營收為23.21億元，累計年增率97.81%。

最新價為309元，近5日股價上漲8.23%，相關生技醫療上漲1.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+232 張
  • 外資買賣超：+225 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+7 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 667,420 97.81% 19.6%
2024/3 558,040 60.51% -5.07%
2024/2 587,814 91.09% 15.81%
2024/1 507,585 118.44% -24.75%
2023/12 674,560 168.83% 58.76%
2023/11 424,890 34.48% -22.38%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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