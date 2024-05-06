20多年最慘！歐盟擬推新能源制裁之際 俄天然氣巨擘Gazprom去年虧逾兩千億

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 10:52

俄烏戰爭持續兩年多，最新傳出歐盟正考慮對俄羅斯祭出新一輪制裁，將首次涉及俄國液化天然氣 (LNG)，包括禁止俄國液化天然氣在歐盟境內轉運和制裁俄國 3 個液化天然氣專案等，而受到歐洲廣泛制裁影響，俄國天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業公司(Gazprom) 更是 20 多年來最嚴重虧損情形。

根據 Gazprom 上周四 (2 日) 公佈的最新一季財報成績單，去年凈虧損 6290 億盧布（約 2009 億台幣）左右，遠遜於 2022 年 1.226 兆盧布的淨利以及分析師預期的此前預估的淨利 4470 億盧布。

Gazprom 去年收入也從 2022 年的 11.67 兆盧布下滑至 8.54 兆盧布（約 2.7 兆台幣），天然氣銷售收入也下滑至 3.13 兆盧布（約 1 兆台幣）。

受業績巨虧影響，Gazprom 股價連日重挫，上周四、五 (3 日) 分別挫跌 3.35%、1.62%，今年迄今下跌 2.84%。

自俄烏爆發衝突以來，歐洲追隨美國對俄羅斯石油產品和天然氣實施禁運或限價措施，試圖擺脫對俄國的能源依賴。

根據《路透社》計算，去年歐洲經由輸氣管道從俄羅斯進口的天然氣比前一年減少近 60% 至 283 億立方公尺，相當於減少 2600 萬噸液化天然氣，歐洲轉而增加從美國進口 LNG，美國對歐洲的 LNG 出口量占出口總量的七成。

去年美國 LNG 出口量約為 8700 萬噸，位居世界第一，有機構預測隨著美國推進擴大天然氣產能和建設出口基地，美國液化天然氣的出口量將從今年開始進一步擴大。

對於歐盟打算祭出新一輪制裁，克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，歐盟任何對俄新制裁都將讓美國受益，因為這意味著歐洲工業將為天然氣支付更多費用。

歐盟能源監管合作機構 (ACER) 也警告，歐盟仍需要進口俄國 LNG 來避免能源衝擊，歐盟很難在自身能源安全與削減俄國天然氣採購以打擊俄國財政之間取得平衡。

另一方面，根據多家外媒上周五報導，七大工業國集團 (G7) 官員私下透露，已停止討論徹底沒收俄羅斯資產問題，正在考慮替代措施，即便烏克蘭仍持續要求徹底沒收俄國資產。

報導指出，目前基輔當局正依賴美國參議院此前批准的 610 億美元一攬子軍事援助法案，這項最新援烏法案授權美國總統凍結俄國資產的權利，以為日後充公鋪路。

然而，對於是否沒收俄國遭凍結的資產，G7 內部存在嚴重分歧，美國、加拿大及英國表示支持，但日本、法國、德國、義大利及歐盟本身仍然高度謹慎。

以美國為首的國家稱此舉將帶來財政上的提振，有可能使烏克蘭問題轉向對基輔有利的方向，但歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德警告，從凍結資產，到沒收資產，再到處置資產，可能會破壞西方想保護的國際秩序，義國認為要先找到法律依據，法國則認為法律基礎根本不存在。