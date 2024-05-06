特斯拉官網新增狗狗幣支付 僅限部分適用商品

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 14:30

根據 PANews 報導，特斯拉 (TSLA-US) 宣布現在將接受狗狗幣作為其部分產品的支付方式。該公司在其網站上表示，符合狗狗幣付款條件的產品將在訂單按鈕旁顯示狗狗幣符號。要進行購買，買家只需將狗狗幣轉入特斯拉的狗狗幣錢包並付款即可。

此舉標誌著加密貨幣在主流商業中的採用邁出了重要一步。在此之前，著名的狗狗幣愛好者兼特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 暗示，考慮將狗狗幣作為特斯拉汽車的官方支付方式。

根據 Wayback Machine 報導，此次更新是在 5 月 4 日進行的。希望使用狗狗幣購物的客戶，必須透過狗狗幣錢包購買。所有符合資格的特斯拉產品都將在狗狗幣中明確列出價格，包括任何適用的稅費。