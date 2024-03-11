信錦今年摺疊、低軌衛星應用逐步放量 營收可望年增1成
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-11 10:59
軸承廠信錦 (1582-TW) 董事長陳寶郎表示，目前訂單能見度趨於樂觀，加上摺疊產品開花結果、低軌衛星應用持續擴大、東南亞布局逐步發酵等帶動下，今年營運相較過去幾年樂觀，全年可望逐季向上、優於去年。
法人預估，信錦今年營收可望年增 8-10%，上看 95 億元，毛利率可望同步向上，將帶動整體獲利增幅優於營收表現；信錦 2 月營收 5.42 億元，月減 29.6%、年減 7.1%；累計前 2 月營收 13.13 億元，年增 20.9%。
陳寶郎表示，公司摺疊應用布局多年，今年正式開花結果，軸承導入國內品牌的摺疊平板，產品將於今年上市；至於摺疊手機方面，由於陸系品牌目前已有多家國內同業供應，因此信錦會把目標鎖定在韓系品牌，做出市場區隔。
除了摺疊應用外，信錦也打進美系低軌衛星通訊運營商，自去年起供應地面接收設備及路由器中的抗電磁干擾 (EMI) 等零部件，在客戶訂單穩定增加下，信錦看好，未來二年相關比重可望達雙位數，且單價、毛利率均佳，也有助獲利表現。
此外，信錦近年積極東南亞布局成效顯現，越南廠受位美系筆電品牌、顯示器代工大廠等主要客戶持續在當地擴大生產下，越南廠也將同步受惠。
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