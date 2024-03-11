信錦今年摺疊、低軌衛星應用逐步放量 營收可望年增1成

陳寶郎表示，公司摺疊應用布局多年，今年正式開花結果，軸承導入國內品牌的摺疊平板，產品將於今年上市；至於摺疊手機方面，由於陸系品牌目前已有多家國內同業供應，因此信錦會把目標鎖定在韓系品牌，做出市場區隔。

除了摺疊應用外，信錦也打進美系低軌衛星通訊運營商，自去年起供應地面接收設備及路由器中的抗電磁干擾 (EMI) 等零部件，在客戶訂單穩定增加下，信錦看好，未來二年相關比重可望達雙位數，且單價、毛利率均佳，也有助獲利表現。