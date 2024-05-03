比特幣現貨ETF資金流出 貝萊德不怕：新一輪資金浪潮將流入

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-05-03 15:50

隨著比特幣跌破 6 萬美元關卡，貝萊德 (BlackRock) 旗下 iShares 比特幣信託 (IBIT) 周三 (1 日) 首次出現資金淨流出，當天被提走 3700 萬美元。

Farside 提供的數據顯示，當天共有 9 檔比特幣現貨 ETF 出現了資金流出，其中以 Fidelity Wise Origin 比特幣基金 (FBTC) 爲首，淨流出 191.1 億美元。 Grayscale 比特幣信託排名第二，淨流出 167.4 億美元。

唯一例外的是 Hashdex 比特幣 ETF(DEFI)，當天這檔錄得淨流入爲零。

這是自 1 月份推出美國現貨比特幣 ETF 以來的最大單日資金淨流出，共有 56.37 億美元從基金中流出。這一資金淨流出與比特幣過去單周回撤 10.7% 的走勢一致。

不過，貝萊德數位資產負責人 Robert Mitchnick 並不擔心，他表示，預計未來幾個月將看到主權財富基金、養老基金和捐贈基金等機構進場，開始交易比特幣現貨 ETF 。

Mitchnick 補充說，這種興趣並非新現象，貝萊德多年來一直在向這些機構介紹比特幣。

此外，比特幣還將受益於其他地區的 ETF 資金流入，包括香港。香港先前推出 3 檔比特幣 ETF 和 3 檔以太幣 ETF。儘管最初出現了一些混亂和低資金流入報告，但彭博資深 ETF 分析師 Eric Balchunas 表示，這些產品在第一天錄得了 2.92 億美元的資金流入。