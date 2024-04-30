來了！香港比特幣、以太坊現貨ETF今天開始交易

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 10:00

香港資本市場周二（30 日）迎來歷史性時刻，比特幣現貨 ETF 和以太幣現貨 ETF 上市。

香港比特幣、以太坊現貨 ETF 周二開始交易，六檔虛擬資產現貨 ETF 來自華夏（香港）、博時國際、嘉實國際，每家各有一檔比特幣現貨 ETF 和一檔以太幣現貨 ETF。

上述商品的投資目標是緊貼比特幣、以太幣的表現，以芝商所 CF 比特幣指數或以太幣指數（亞太收市價格）的表現來衡量投資結果。

上述商品 100% 資產投資於比特幣或以太幣，不進行其它類型的投資，也不會為任何目的投資金融衍生工具或從事證券借貸、回購或反向回購等交易，不得採用任何形式的槓桿；可能會保留少量現金用於費用開支或贖回。

這三家機構在產品費用、交易、發行、虛擬資產平台等方面有一定的差異。

首先，管理費用方面，嘉實比特幣和以太幣現貨 ETF 每年的管理費為資產淨值的 0.3%，上市日後前六個月豁免管理費；博時的比特幣和以太幣現貨 ETF 管理費為資產淨值的 0.6%，上市日後前四個月暫時減免費用；華夏（香港）此類 ETF 的管理費為 0.99%。

發行價格方面，嘉實國際、華夏（香港）旗下產品的發行價為 1 美元；博時比特幣 ETF 初始發行價與 2024 年 4 月 26 日追蹤指數的 1/10000 基本一致、博時以太幣 ETF 初始發行價與 2024 年 4 月 26 日追蹤指數的 1/1000 基本一致，分別意味著持有 10,000 股約等於 1 枚比特幣、持有 1,000 股約等於 1 枚以太幣。

從交易單位來看，嘉實國際旗下比特幣 / 以太幣現貨 ETF 一級市場申請最少 10 萬股份起，二級市場最小買賣單位為 100 股。博時比特幣現貨 ETF 一級市場申請 50000 股起，二級市場最小買賣單位為 10 股；其以太幣現貨 ETF 一級市場申請 10 萬股份起，二級市場最小買賣單位也是 10 股。

此外，華夏（香港）旗下比特幣現貨 ETF 和以太幣現貨 ETF 還設置了人民幣交易櫃台。