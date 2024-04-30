市場憂停滯性通膨即將來臨 比特幣、以太幣牛市恐已觸頂

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-30 08:58

自上周美國數據顯示今年第一季經濟成長速度意外放緩後，本周加密貨幣因市場擔心停滯性通膨來臨而持續下跌，全球前兩大加密貨幣比特幣 (BTC) 、以太幣 (ETH) 較 3 月歷史高點分別跌逾 10% 及 2%，在周線持續收跌及流入 ETF 資金停滯下，有專家認為比特幣牛市已經見頂。

美國商務部上周四 (25 日) 公佈的數據顯示，在去年第四季成長 3.4% 之後，今年首季 GDP 年化增長率降至 1.6%，與此同時，聯準會 (Fed) 關心的重要通膨指標 PCE 指數顯示，今年首季物價從去年最後一個季度的 1.8% 升至 3.4%。

GDP 增速放緩與通膨黏性增加，讓市場再次看到停滯性通膨出現的可能性，並進一步削弱 Fed 降息機率。

區塊鏈預測平臺 Polymarket 關於 Fed 貨幣政策的數據顯示，大多數交易商現在認為今年不降息的可能性為 35%，較一周前的 26% 明顯上升。

CoinDesk 分析師 Omkar Godbole 表示，比特幣牛市持續的關鍵是美國財政部即將發佈的季度再融資公告，將說明今年首季美國政府的借款需求及財政部普通帳戶中持有的餘額，或是將預示接下來的美國財政政策方向。

這一前景導致幣圈情緒變得相當低迷，加密貨幣分析師 Peter Brandt 上周六 (27 日) 分析指出，比特幣牛市周期已呈衰減趨勢，80% 推動牛市的能量已經消失。

最新數據也顯示情況可能如此。根據過去歷史，在熊市環境之外，比特幣從未連五周收盤下跌。Brandt 估計，比特幣當前牛市周期的頂部約為 7 萬美元，3 月已觸及此價位，但也認為比特幣價格仍可能還未觸頂。

與此同時，一些分析師也指出，本輪比特幣上漲之中存在一些更加積極的因素，其中一個關鍵點在於，本輪週期中，機構顯然透過比特幣 ETF 貢獻極大力量，有別於以往散戶為主的推動力量。

有些人還說，跟先前牛市相比，比特幣本月持續下跌幅度較溫和，在 3 月 31 日觸及 7 萬 1400 美元左右的每周高點，周 (28) 日收在 6.3 萬美元，跌幅約為 12%。

Glassnode 首席分析師 James Check 上周五 (26 日) 也指出，比特幣從本輪牛市週期高點 7.3 萬美元最多只下跌 20%，但 2017 年的牛市時期則經歷兩到三成的多次下跌。