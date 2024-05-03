〈台股盤後〉電子權值撐盤收漲107點 被動元件、營建族群搶眼

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-03 14:14

台股今 (3) 日早盤一度大漲近 300 點，最高來到 205212 點，但在賣壓湧現下，盤中漲點收斂，震盪近 250 點，收盤上漲 107.88 點或 0.53%，來到 20330.32 點，成交金額 4050 億元，但櫃買指數翻黑，下跌 0.21 點，收 249.99 點。

電子權值發揮撐盤力道，台積電上漲 8 元或 1%，收 780 元，鴻海上漲 1.3%、聯發科漲 4%、台達電漲 5.8%，聯電、聯詠、大立光等均漲逾 2%。不過，部分 AI 股陷入修正，智邦重挫半根停板，緯創跌 3%、緯穎跌 2%，廣達也收黑。

族群股表現來看，全球被動元件龍頭村田看好市況回溫，激勵被動元件族群走強，國巨收漲 4.8%，鈺邦、信昌電、千如攻上漲停，臺慶科、越峰漲逾 7%、光頡漲 6%，華容、九豪、日電貿、華新科、凱美等都有 3-4% 的漲幅。