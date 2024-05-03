四年前「義烏指數」預測美大選失準 今年商家低調避談：不背這個鍋！

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 11:24

美國總統大選倒數約半年的時間，兩黨造勢活動持續浩浩蕩蕩進行，由競選商品製造量建構的「義烏指數」曾在 4 年前預測川普當選失靈，這也讓當地商家今年不願鬆口談論即將在 11 月登場的美國大選。

中國《時代週報》報導，一間義烏旗幟商家透露，她位於浙江紹興的工廠正加班生產剛接下的 100 萬頂川普帽子訂單，她此前也曾接過拜登競選周邊商品訂單，但拜登訂單僅數款，川普則有 20、30 款，但被問到是否願意具名分享對美國大選看法時，這位老闆娘拒絕回答，主要販售運動用品的一位商家老闆更稱義烏不背美國大選的鍋。

在 2016 年美國大選，各界普遍看好當時的民主黨總統候選人希拉蕊，但最終卻是共和黨總統候選人川普問鼎白宮，跌破許多民調專家眼鏡，當時有人將目光投向了義烏，將「宣傳定勝負」的邏輯套用在義烏這個全球小商品最大集散地。當時有義烏商家表示，川普競選周邊商品訂單量遠勝希拉蕊，於是得出義烏指數可預測美國大選的結論，但在 2020 年大選時失靈。

2020 年，義烏所製造的川普競選周邊商品訂單領先拜登，但大選結果卻是拜登獲勝，這也導致義烏商家如今對美國大選態度低調許多。

義烏預測不了美國大選真實情況的另一個原因是川普如今官司纏身，或許無暇糾結支持者們是否購買他的競選周邊商品。

此外，距離 11 月大選僅剩半年左右，川普沒法加緊造勢宣傳，每周都要被迫出庭四天，接連不斷的法律訴訟不僅耽誤川普的宣傳精力，也讓川普損失不少資金。

即便義烏訂單無法預測美國大選走向，但下訂川普競選周邊商品的外國客戶，跟許多相關商品的設計者、生產者仍普遍認為川普是網路和媒體寵兒，自帶流量。

一位主要販售棋牌用品的義烏老闆說，印有川普的金色撲克牌賣得比舊款好，而美國大選中最具代表性的競選周邊商品，當屬印有川普競選口號讓美國再次偉大 (MAGA) 的紅色帽子。

儘管生產諸多美國大選周邊商品，但中國生產商獲利其實不多。一位義烏老闆表示，帽子訂單雖多，但整條產業鏈的利潤大多仍在經銷商跟客戶手裡，客戶拿到貨一轉手，1 美元出廠價的帽子就能賣到 20 美元，而中國生產商只能從 1 美元中找利潤。

在阿里巴巴國際版，很容易就能搜尋到大量 MAGA 帽子，產地除義烏外，還包括廣東和河北的工廠，多數售價僅 1 到 2 美元，但在亞馬遜上賣 10 到 15 美元左右。《CNN》報導指出，部分川普粉絲在實體零售商購買的 MAGA 帽子普遍在 20 美元左右。