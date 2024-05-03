諾貝爾獎得主：美國沒料到遇上中國這樣的對手 犯了戰略錯誤

鉅亨網新聞中心 2024-05-03 14:00

美國著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主 Joseph Stiglitz 表示，美國沒料到會遇上中國這樣的對手，犯了戰略錯誤。

英國《金融時報》周一（29 日）報導，提及近年來美中貿易摩擦時，Stiglitz 指出，問題的根源在於「美國從未預料到會有中國這樣的競爭對手」。他說，即便中國政府沒有提出補貼措施，中國「也可能憑藉經濟規模和工程師數量脫穎而出」。

「這不是中國貿易違規的問題，而是美國犯下戰略錯誤。」Stiglitz 直言，「相對於中國，我方對工程的投資不足」，中國「讓自己享有比較優勢，而我方還沒有接受這一點」。

他舉例，早在十多年前，中國高層便在電動車領域提出雄心勃勃的目標，「但美國當時卻毫無作為」。

那麼，中國是全球貿易的建設性參與者嗎？Stiglitz 說：「在很多方面，由於他們的體系不透明，我們並不完全了解。」

此外，Stiglitz 不同意「美國優先」政策，因為他認為，如果西方國家凡事以本國公民優先，將無法鼓勵全球在氣候變遷等領域合作。但他贊同西方國家近一段時間鼓吹的「去風險」說法。

在 Stiglitz 看來，美國兩黨都質疑當前的貿易規則，但有所不同：共和黨提倡保護主義，是因為他們認為世界規則基於零和博弈；民主黨仍相信所謂「基於規則的世界體系」，但卻質疑中國等國家不遵守規則，傷害美國利益。

Stiglitz 在新書《The Road to Freedom》（暫譯：通往自由之路）中重申了上述觀點，並認為美國社會不平等及由此產生的絕望感，催生出以前總統川普為代表的民粹主義。