DoorDash Q4財報公布後走跌 大摩：買點已到！訂閱群不斷增加 今年將見獲利

鉅亨網編譯許家華 2024-02-23 12:49

DoorDash 本月 15 日公布好壞參半的第四季業績後，截至周三股價已下跌 9.2%，但摩根士丹利分析師 Brian Nowak 樂觀看待該公司，周四 (22 日) 在報告中指出，該公司擁有強勁成長和獲利能力，並將股票評級自「等權重」調升至「加碼」，目標價自 135 美元上調至 145 美元。

DoorDash (DASH-US) 周四大漲 5.86%，收每股 121.41 美元。過去 12 個月，股價飆升 113%。

Nowak 寫道：「DoorDash 在成長方面持續優於同業，且其平台的消費者支出和總訂單價值 (GOV) 不斷高於預期，截至第四季，該公司每月活躍用戶至少有半數訂閱了 DashPass 服務，且訂閱者的支出往往高於非訂閱者。」

「不斷頻繁增長的訂閱群顯示，即使訂閱者和每一訂閱者的支出僅持續溫和增長，也可讓後續 GOV 增長實現中偏高的百分比十幾的漲幅。」