寒舍餐旅Q1獲利創第三高 台北艾美Q2將開出餐酒館

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-30 17:24

連鎖飯店業者寒舍餐旅 (2739-TW) 今 (30) 日公布第一季稅後純益 1.67 億元，每股純益(EPS)1.82 元，創單季第三高紀錄，展望後市，寒舍表示看好兩岸旅遊有望開放的利多，而旗下台北寒舍艾美計畫第二季開設全新餐酒館，持續強化餐飲業務。

寒舍說明，第一季營收較上季下滑主要是因 1-2 月處傳統商務淡季，住宿營收季減 13.07%，仍年增 20.91%，進入 3 月後商務來客已大幅回流， 旗下台北喜來登 3 月住房率 87.65%，住宿營收 1.06 億元，不僅超越疫前水準，更雙創 2015 年來同期新高。

住房方面，寒舍觀察，國際旅客快速回流，以日本、美國為大宗，而自創品牌寒居酒店韓籍旅客數也較去年增長。

在餐飲業務上，寒舍說明，由於宴會需求復甦，科技業和藥廠產業尾牙預算擴增，平均桌價較去年提高約 18%，帶動第一季餐飲營收 8.25 億元，季增 7.26%、年增 10.77%，創歷史次高。

台北寒舍艾美酒店第一季全新開設的 Drip & Dough，定位「城市休憩站」吸引上班客群，進入第二季後，預計延攬米其林一星餐廳主廚於台北寒舍艾美開設全新餐酒館，有利推升餐飲業績穩健成長。

展望後市，寒舍樂觀看待，兩岸觀光有望增溫，同時，在國旅市場積極爭取家庭客，目前親子主題房幾乎已排到第四季。