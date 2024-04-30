中國移動剛當上股王 現金分紅規模又奪下非金融類企業榜首

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 14:46

《中國基金報》報導，中國監管機關自去年開始持續引導上市公司增強發放股息意識，培養分紅習慣，截至周一 (29 日) 已有 3552 家滬深上市公司去年實施現金股利發放制度，占已公佈年度財報上市企業數量的 76%，明顯高過往年，其中甫當上「股王」的中國移動中國移動 (600941-CN) 以 941.71 億元的累計現金股利總額，位列 2023 年非金融類上市企業之首。

根據 Wind 統計，即便今年還未發佈財報的上市企業都不發現金股利，去年滬深上市公司的分紅也已達到 69%，高於 2022 年的 65%。

在 2023 年累計現金股利總額前 10 大上市公司中，非金融類的 4 家上市公司依次是中國移動、中國石油、中國海油、中國神華。此外，部分上市企業還提高發放頻率，如三七互娛就打算今年開始將每半年發放一次，改為每季一次。



自 2022 年 1 月在 A 股上市以來，中國移動股價持續震蕩上行，從上市初期低點每股人民幣 49.39 元大漲一倍多，並跟貴州茅台競逐 A 股股王寶座，雙方互有領先，截至周一收盤，中國移動總市值約 2.2 兆人民幣，位列 A 股之首且是 2023 年 A 股非金融類上市企業累計現金股利總額之首。



中國移動自上市以來的近三年現金股利規模跟佔比持續提升，2021 年總額是 447.32 億元，隔年 827.75 億元，去年為 2023 年的 941.71 億元，佔比也由 38.58% 持續提升至 2022 年的 65.98% 跟去年的 71.47%。上市以來，中國移動累計現金股利規模達人民幣 2216.8 億元，是公司募資總額的 2.47 倍。



去年中國移動營業收入年增 7% 至 1.0093 兆元，歸母凈利年增 5% 至 1318 億元，營收利潤均創歷史新高，且收入結構進一步優化。該公司數位化轉型業務動能強勁，是收入成長第一驅動力，去年收入年增 22.2% 至 2538 億元，對主要營收成長的貢獻度達 89.7%。