〈盛群法說〉庫存調整估Q2結束 上半年營收逐季揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 15:42

MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (30) 日召開法說會，總經理蔡榮宗表示，目前已看到通路商庫存緩步去化中，預期庫存調整第一季底、第二季結束，第一季營收約與去年第四季相當或略降，第二季會優於第一季，而現階段價格已趨於平穩，短期不會再有調降計畫。

蔡榮宗表示，轉投資代理商佔公司營收約 7-8 成，目前已觀察到代理商庫存週轉天數收斂至 6 個多月，扣除 2 個月的安全水位，等於還有 4 個月庫存，以此推算，預計第一季底、第二季初通路商就會恢復拉貨，與先前預期相近。

從全年走勢來看，蔡榮宗認為，第二季隨著部分代理商庫存水位去化完畢，營收將回升，下半年也會再優於上半年。

針對先前給予通路商的價格激勵政策，蔡榮宗補充，政策最晚第一季就會反應完畢，短期不會再做調整，除非是針對個別客戶需求，成本也隨著晶圓廠今年第一季開始降價，待回貨數量增加，毛利率也會自第三季起慢慢回升。

盛群已感受客戶以急單方式拉貨，領域包括工控、家電、醫療與消費類，且由於現階段晶圓廠產能沒有滿載，只要客戶下急單公司與供應商都樂於協助，目前送急件 (Hot run) 就有 10 個案件，待送急件的也有 2 個案件。

至於海外領域，蔡榮宗期望，海外營收比重維持現有水準，藉此淡化營收過度集中風險，尤其看好印度地區，今年將持續加大印度投資，包括人員與據點都會增加，預估今年印度地區業績要成長 50% 以上。

盛群去年第四季營收 4.88 億元，季減 23%，年減 55%，毛利率 31.5%，季減 8.6 個百分點，年減 14 個百分點，營益率 - 9.9%，較上季與前年同期轉負，稅後虧損 1765.4 萬元，較上季與前年同期轉虧，每股稅後虧損 0.08 元。