盛群Q1虧損擴大 處分轉投資進帳2.45億元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-29 17:06
MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (29) 日公布第一季財報，受客戶持續調節庫存，營收規模持續收斂，影響獲利動能，首季稅後虧損 4529.1 萬元，虧損較上季擴大，每股稅後虧損 0.2 元，不過，盛群今日也同步公告，將出脫諧永投資普通股，處分利益預估 2.45 億元。
盛群第一季營收 4.44 億元，季減 9.02%，年減 41.66%，毛利率 44.74%，季增 13.24 個百分點，年減 3.42 個百分點，營益率 - 13.68%，較去年同期轉負，稅後虧損 4529.1 萬元，虧損較上季擴大，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.2 元。
盛群今日也代子公司盛凌投資公告，依公司投資策略進行股票出售，處分聯家軍的投資公司諧永投資全數普通股，以每股新台幣 5.8 元出售，共交易 6320.45 萬股，交易總金額 3.67 億元，處分予迅捷投資，預估處分利益 2.45 億元。
展望後市，盛群預期，第二季隨著部分代理商庫存水位去化完畢，營收可望回升，下半年也會再優於上半年，且隨著給予通路商的價格優惠告一段落，以及晶圓廠首季開始降價的效益逐步顯現，毛利率也有機會逐步回溫。
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