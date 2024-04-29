盛群Q1虧損擴大 處分轉投資進帳2.45億元

MCU 業者盛群 ( 6202-TW ) 今 (29) 日公布第一季財報，受客戶持續調節庫存，營收規模持續收斂，影響獲利動能，首季稅後虧損 4529.1 萬元，虧損較上季擴大，每股稅後虧損 0.2 元，不過，盛群今日也同步公告，將出脫諧永投資普通股，處分利益預估 2.45 億元。

展望後市，盛群預期，第二季隨著部分代理商庫存水位去化完畢，營收可望回升，下半年也會再優於上半年，且隨著給予通路商的價格優惠告一段落，以及晶圓廠首季開始降價的效益逐步顯現，毛利率也有機會逐步回溫。