以色列財長撂狠話：總理敢同意停火 就推翻政府

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 09:00

以色列政府極右翼官員、財政部長 Bezalel Smotrich 周日（28 日）威脅，如果政府取消加薩地帶南部城市拉法地面進攻計畫，他就推翻總理尼坦雅胡領導的政府。

埃及正在主持加薩地帶停火談判，並提出了停火方案。據《德新社》報導，Smotrich 周日在社交平台上發文稱，如果以色列同意埃及提出停戰方案，是一種恥辱，也是投降。他還聲稱，雙方達成停火協議，意味著人質被「判死刑」，並「對以色列構成直接生存威脅」。

Smotrich 還放話，如果尼坦雅胡「投降」，並撤回批准以軍在拉法開展地面行動的命令，他領導的以色列政府將「不再擁有存在的權利」。

Smotrich 堅稱，佔領拉法，對摧毀哈瑪斯、恢復以色列和加薩的安全以及釋放被扣押人員至關重要。他還說，這是「以色列人民命運攸關的時刻」，並呼籲尼坦雅胡展現勇氣。

以色列外長卡茨上周六表示，如果以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯達成停火協議，以軍將暫緩對拉法發動地面攻勢。

卡茨在接受以色列第 12 頻道電視台採訪時說，釋放被扣押在加薩地帶的以色列人是首要任務。當被問及拉法地面行動計劃時，他說：「如果雙方達成協議，會推遲這個行動。」

據第 12 頻道電視台報導，埃及代表團上周五與以方舉行會談，以方已經透過埃方向哈瑪斯轉達以色列對停火協議的要求，並表示這是以軍發動地面行動前的「最後機會」。

以色列總理尼坦雅胡周四在內閣會議上批准在加薩拉法展開地面行動的計畫，但他尚未下達執行命令，以軍仍在等待正式命令。