美國學者：美方應讓北京明白 侵台也得不到台積電

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 15:00

美國國安智庫 Silverado Policy Accelerator 主席 Dmitri Alperovitch 周一（29 日）在《華盛頓郵報》發表文章，表示晶片已成為地緣政治和科技進步的關鍵，他建議美國應該「四管齊下」，箝制中國半導體產業，讓北京明白武力犯台也不可能獲得台積電 (2330-TW) 生產晶片的技術和專業知識。

Alperovitch 指出，中國的經濟實力強大，但中國還無法製造先進晶片。美國要保持優勢，必須確保中國在半導體生產方面難以取得突破性發展，也無法奪取台灣的晶圓廠。

他說，美國要阻止中國在晶片技術取得重大進展，必須四管齊下。

首先，全球僅美國、日本及荷蘭有能力生產晶圓廠精密設備，美國近兩年實施相關出口管制，也成功促使日荷做出相同措施。

其次，美國必須分散晶片供應。目前晶片生產高度集中在台灣，對全球而言，這是一大風險，萬一台海爆發危機，可能讓台積電無法供應晶片，美國必須增強國內和盟友的晶片生產能力。

第三，是美國和盟友必須明確告訴中方，任何試圖控制台灣的行為都無法獲得台積電的技術、專業知識、設備及人才。

Alperovitch 說，不論美國是否為此與中國爆發衝突，即使中國接管台灣，美國仍有很多方法可以癱瘓台灣晶圓廠。例如，美方與台灣合作，破壞生產設備；美方與西方製造商合作，透過遠端操作，讓台積電的生產設備無法運轉；美方祭出禁運，讓中國無法取得必要的化學品或其他零件。

第四，Alperovitch 表示，美國也要讓北京知道，任何加劇台海危機的行動都會給經濟帶來嚴重後果。烏克蘭戰爭爆發後，西方國家迅速結盟，祭出出口管制，以禁止俄羅斯獲得軍用晶片，但俄國仍能從中國手上取得晶片，削弱了制裁效果。