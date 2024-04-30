進口陸工業品大增！專家：印度大力發展電動車 恐加快增長速度

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-30 12:48

印度私人智庫全球貿易研究倡議（GTRI）近日出具研究報告表示，印度在 2023-2024 財年從中國的進口額超過 1010 億美元，在 2018-2019 財年僅為約 700 億美元，中國產品過去 15 年佔印度工業品進口比率從 21% 激增至 30%，未來幾年仍將大幅增長。

報告指出，印度過去 15 年進口中國商品的增速是進口總額增速的 2.3 倍，中國是包括機械、化工、製藥和紡織在內的印度 8 個主要工業部門的最大供應來源，GTRI 在定義工業品時把農業產品、礦物、石油、寶石和珠寶類產品等排除在外，涵蓋的工業品佔印度從中國進口商品的 98.5%。

今年 2 月到 4 月，印度從中國的進口額接近 940 億美元，遠高過俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、美國和沙烏地阿拉伯等其他主要貿易夥伴，而在 2018-2019 財年至 2023-2024 財年之間，印度對中國出口額停滯在每年 160 億美元左右。

GTRI 在報告中警告說，印度大力發展電動車恐使對中貿易逆差情況惡化，並加劇對中國的進口依賴，因為對中國零件的依賴，將進一步增加從中國的進口量。

GTRI 以上汽集團和 JSW 集團合資企業為例表示，該合資企業的目標是到 2030 年在印度銷售超過 100 萬輛電動車。由於每輛車的出廠成本為 1.5 萬美元，但電動車電池、馬達和零件對中國的進口依賴度高達 60%，光是電動車的年度進口費用就將超過 100 億美元。

儘管印度決定不再向中國企業提供電動車政策的稅收優惠，此舉雖將有助於應對進口激增的問題，但 GTRI 示警稱電動車生產對中國產品的依賴短期內恐難以規避。

GTRI 表示，隨著中國企業進入印度市場，工業產品進口將加速成長。由於這些公司更喜歡中國母公司的採購需求，印度的進口將大幅增加。

此外，中國企業湧入印度能源、電信和運輸領域，也將使得印度工業品和資本設備對中國進口的依賴加劇。

GTRI 創辦人 Ajay Srivastava 指出，印度顯然未能實現供應來源多元化，供應來源多元化是發展彈性供應鏈的關鍵，對於減少對中國的依賴，多元化的供應鏈至關重要。