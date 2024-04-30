三年內兩度換人！貴州茅台董座將由張德芹接任 股價聞訊勁揚逾1%

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 11:12

中國貴州茅台 (600519-CN) 今 (30) 日早盤上漲 1.4%，一度漲高至每股人民幣 1729.88 元，因該白酒製造商周一 (29 日) 發佈公告說，根據貴州省人民政府相關文件，推薦張德芹為上市公司貴州茅台股份有限公司董事、董事長人選，建議丁雄軍不再擔任公司董事、董事長，這是該公司不到三年內二度換人掌舵。

貴州茅台表示，公司將按照法律、法規和《公司章程》的規定，儘快召開董事會、股東大會對上述職務調整進行審議，待公司董事會會議、股東大會審議通過後生效。

張德芹現為貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州茅台酒股份有限公司黨委書記，在茅台工作多年，先後擔任製酒車間副主任、主任及貴州茅台總經理助理等職務。 2010 年，張德芹被調至貴州習酒擔任董事長後調離，前年貴州習酒從茅台集團劃歸至貴州省國資委之際，張德芹再次回歸習酒。

丁雄軍則是在 2021 年 8 月 30 日被推薦擔任茅台集團擔任黨委書記、董事長及貴州茅台黨委書記、董事長，丁雄軍在任內除大力拓展電商管道銷售與直營管道「i 茅台數位行銷」應用程式，並力推數位化茅台，還推出巽風數位世界手機遊戲，以及推出二十四節氣酒及 53 度、375ml 的巽風酒。丁雄軍還在任內罕見提高茅台的出廠價，從每瓶人民幣 969 元漲價 20% 至 1169 元左右，進一步壓縮分銷商的利潤空間。

在丁雄軍任職期間，茅台財報成績還算可以，去年營收達人民幣 1505.6 億元再創新高，歸母凈利為 747 億元，業績增速較前任高衛東有所提升。

但上周五 (26 日) 公佈的今年第一季業績增速不如其他對手，茅台營業收入人民幣 457.76 億元，年增率 18.11%，歸母凈利為 240.65 億元，年增率 15.73%。

市場猜測，丁雄軍之所以被調離現職，恐跟他大搞跨界有關，有投資人指 i 茅台上買不到熱門商品，2499 元的生肖茅台申購一年都買不到一瓶，散花飛天茅台申購前還要答對 10 個目才能有機會申購。此外，在巽風應用程式上買酒必須花費大量時間，且需要買遊戲道具，買酒成本過高。

此外，丁雄軍還積極推行聯名跨界，尋求茅台年輕化的新突破點，無論是醬香拿鐵還是酒心巧克力都引爆市場熱藝，並帶來流量級跟風現象，但產品合作雖在網上掀起討論熱潮，不少投資人認為這種做法過度消耗茅台自身的品牌價值，作為站在「神壇」上的酒企，不需要藉此刷存在感。