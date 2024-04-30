鑽石市況續低迷！DR鑽戒母企迪阿股份Q1淨利暴跌逾一倍關37門市

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 13:41

受鑽石消費市場持續低迷影響，以「一生愛一人」為品牌宗旨的鑽戒品牌 DR 母公司—迪阿股份有限公司（下稱迪阿股份）周 (28) 日發佈今年首季財報，淨利潤扣除非經常性損益 (扣非) 年減 111.73% 至虧損人民幣 591.7 萬元，營業收入年減 39.52% 至 4.26 億元，實現歸屬於上市公司股東的凈利也年減 70.81% 至 2945.98 萬元。

迪阿股份表示，今年首季業績表現不佳受兩方面影響，一是鑽石鑲嵌飾品消費持續低迷，對營業收入造成負面影響，另一方面是持續關店，這也影響收入。

迪阿股份在今年首季關閉 37 家門市，未新設任何門市，目前在大中華區地區門市數量為 490 家，另有一間開設在法國巴黎，全為直營門店。

自去年第二季起，迪阿股份開始優化和調整管道，因 2022 財年業績開始走下坡，當時國內消費環境低迷，鑽石價格持續走低，社會結婚意願不斷降低外，具避險性質的黃金價格不斷上漲，使得該貴金屬需求強勁，諸多黃金珠寶首飾公司的鑽石鑲嵌類首飾相關業務收入下滑。

去年 2 月，DR 競爭對手、同樣主打婚戒市場的鑽戒品牌 I Do 及其母公司恆信璽利走向破產重組。

迪阿股份去年關閉 184 家門市，但在精華商圈或較核心的位置新設 24 家門市，主要因為 2022 年迪阿股份累計營業收入年減 20.36%，歸屬上市公司凈利年減近 44%。

去年市況持續低迷也讓迪阿股份業績進一步惡化，營業收入年減 40.78% 至人民幣 21.8 億元，歸屬上市公司股東的凈利年減 90.54% 至 6900 萬元。迪阿股份在同期發佈的資產減值公告中指出，去年珠寶行業內部出現結構性分化，市場競爭加劇，鑽石鑲嵌飾品消費需求不足，公司在直營銷售模式及以鑽石鑲嵌飾品為主的情況下，遇到較大的壓力和挑戰，部分門市經營出現虧損。

迪阿股份也對部分存在虧損跡象的門市做好資產減值準備，以及對提前關店無法收回的租賃押金計做好相應的壞帳準備，此舉也造成去年迪阿股份年凈利暴跌。

但迪阿股份認為，門市關閉也會讓費用支出大幅減少，今年將繼續推動銷售管道優化策略，除持續對 DR 品牌在一、二線城市及商圈內尾部專案進行優化外，還會讓三線以下城市逐步回歸「單城單店」模式，同時進駐一些三、四線未設過據點的城市，進一步提升銷售管道佈局。

迪阿股份在周日投資人關係活動上表示，這麼做是因為 DR 品牌仍偏向於網路用戶認知度聚集的品牌，對於達不到品牌動能要求的同城多店會主動做出調整跟優化，進而把粉絲和流量往主要商場集聚。