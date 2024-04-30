〈財報〉AI帶旺記憶體價格 三星Q1營業利益猛增近十倍

Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

三星於周二聲明指出，因 Galaxy S24 旗艦智慧手機銷售強勁，加上記憶體價格上漲，上季合併收入達到 71.92 兆 韓元 。此外，藉由滿足高附加價值產品需求，帶動記憶體業務重返獲利，營業利益增至 6.61 兆 韓元 。」

上述數據符合三星本月稍早給出的指引。三星本月稍早表示，1 月至 3 月營業利益將升至 6.6 兆 韓元 ，較去年同期成長 931%，並預估第一季營收為 71 兆 韓元 。

因疫後晶片需求走軟導致整個半導體產業陷入困境，三星 2023 年全年虧損創下史上新高。