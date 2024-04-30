〈財報〉AI帶旺記憶體價格 三星Q1營業利益猛增近十倍
鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-30 08:33
三星電子 (Samsung Electronics)(005930-KR) 周二 (30 日) 公布，因人工智慧 (AI) 樂觀情緒帶動記憶體價格反彈，第一季營業利益猛增近 10 倍。
Q1 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期
三星於周二聲明指出，因 Galaxy S24 旗艦智慧手機銷售強勁，加上記憶體價格上漲，上季合併收入達到 71.92 兆韓元。此外，藉由滿足高附加價值產品需求，帶動記憶體業務重返獲利，營業利益增至 6.61 兆韓元。」
上述數據符合三星本月稍早給出的指引。三星本月稍早表示，1 月至 3 月營業利益將升至 6.6 兆韓元，較去年同期成長 931%，並預估第一季營收為 71 兆韓元。
因疫後晶片需求走軟導致整個半導體產業陷入困境，三星 2023 年全年虧損創下史上新高。
三星是全球最大 DRAM 供應商。DRAM 應用範圍涉及智慧手機、電腦等消費性電子裝置。
財報發布後，三星於周二韓股早盤上漲 0.4%，截稿前暫報每股 77,000 韓元。
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