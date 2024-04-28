北京再釋善意！大陸海關總署：將批准台灣文旦柚輸入

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-28 13:33

北京再釋善意！中國文旅部周日（28 日）宣布將開放福建民眾赴馬祖旅遊後，中國海關總署當天也表示，將批准符合要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入。

國民黨立院黨團總召傅崐萁率團訪問大陸，據《財聯社》報導，中國海關總署副署長趙增連周日聽取參訪團的意見後表示，願在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，與國民黨及台灣有關方面就恢復文旦柚等台灣農漁產品輸入大陸加強溝通，推動台灣業者加強源頭管理，採取切實可行的整改措施。

海關總署說，將在科學評估的基礎上，依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸。

傅崐萁一行周日也拜會中國文旅部，文旅部副部長饒權宣布，將率先恢復福建居民前往馬祖旅遊，並在平潭至台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團體旅遊。

饒權表示，熱誠歡迎台灣民眾多來大陸觀光，體驗燦爛中華文化，感受大陸發展變化，共享大陸進步成果。