陸建商ST中南下市倒數！美媒稱剛救王健林脫困的PAG老董或將出手

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-29 17:12

中國房地產企業困境持續，江蘇建設集團 ST 中南 (000961-CN) 即將面臨下市危機，今 (29) 日收盤下跌 5.56% 至每股 0.68 人民幣，今年來累計下跌約 48%，中南建設已連 16 個交易日收盤價低於 1 元，若本周四個交易日都未能回升至 1 元以上，恐被終止上市。

《財富中文網》報導，剛將萬達集團董事長王健林拉出深淵的、私募基金太盟投資集團 (PAG) 董事長單偉建可能正在中國房地產市場上演另一場大戲，因 4 月 21 日有報導稱包括 PAG 在內投資機構跟中南建設控股股東中南城建在洽談債務化解、股權交易等合作。

PAG、中信資本、Ares Management 旗下基金、阿布達比投資局（ADIA）旗下全資子公司 Platinum Peony、以及穆巴達拉投資公司等五家國際投資機構上月底宣佈，將向珠海萬達商管投資人民幣 600 億元，引入新戰略投資人對萬達集團創辦人、董事長王健林來說又是一個強力支持。

同時，中南建設股票也自上周三起被列入「其他風險警示」，因該公司近三個會計年度扣除非經常性損益前後凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性，股票簡稱更由中南建設變更為「ST 中南」。

深圳證交所也在上周一晚間發出關注函，要求中南建設就上述報導所述事項的真實性做出說明，中南建設董事長陳錦石、總經理陳昱含等管理層在隔天下午的 2023 年業績會議上表示，公司控股股東的確跟有關機構就合作事宜進行協商，目前沒有得到進一步的消息。

直到上周三恢復交易前也未有進一步消息，ST 中南當日一路跌停鎖死，隔天中南建設也正式發佈關於對深交所關注函回覆的公告表示，中南城建指出，在江蘇省南通市海門區政府組織下，中南城建 4 月 20 日與 PAG 及江蘇資產探討針對包含債務重組、以股抵債、戰略投資等有關事項開展合作的可能性，雙方目前僅就合作的可能性進行探討，無具體的方案或推進計畫，這一事情尚處籌劃階段，對公司影響具有重大不確定性。

報導指出，未來 4 個交易日恰好橫跨五一長假，這讓中南與 PAG 之間的洽談有更多時間，單偉建是否會成為南通前首富陳錦石的「白衣騎士」，應會在 5 月 8 日之前揭曉且值得一提的是，中南將於周二 (30 日) 發佈最新一季財報，若談判順利，雙方也可能在當天就簽署合作協議。

對陳錦石而言，這是中南翻盤最後希望，單偉建則經過萬達一役後，儼然成為眾多困境房企的「點金石」，可選擇的合作物件之多可想而知。

至於 PAG 之所以選擇此時跟中南洽談，一方面是因為單偉建擅長困境反轉式投資，他曾率領 TPG 子公司新橋在 1999 年和 2002 年分別操盤陷入困境的韓國第一銀行（Korea First Bank）和深圳發展銀行的收購，2010 年加入 PAG 後仍承襲這種投資風格，另一方面，則是 PAG 今年 2 月將中國總部設於蘇州，跟同在江蘇的中南建設合作也有一定的基礎，且若雙方的合作保住中南建設的上市地位，後續珠海萬達商管借殼上市甚至也不無可能。

單偉建 3 月 28 日在個人公眾號發佈的《房市可救》一文中指出，按照中外的法規，破產或債務違約時，對於剩餘資產有第一優先權的應是債權人。債務重組，首先承擔損失的應是大股東，而不應是債權人。最合理的債務重組方案應包括大股東用股權或其他資產來補償債權人，以換取債權人的認可。無疑地，中南建設大股東只有表達出足夠誠意才有可能獲得救贖，正如王健林出讓珠海萬達商管 60% 的實質控股權，最終換到 600 億元的「救命錢」。