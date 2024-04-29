鴻海首度推動大規模永續敬業度調查 近1.8萬名員工參與

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-29 18:10

鴻海 (2317-TW) 今年成立 50 週年，為深化員工溝通，推動企業文化及組織行為的優化與轉型，首度與第三方機構舉行大規模永續敬業度調查，調查對象包含中國大陸 28 個廠區及台灣 19 個廠區的師級幹部員工，將近 1.8 萬位員工參與。

經調查發現，鴻海整體永續敬業度為 82%、團隊合作為 81%，其中在組織效率面向有較高的認同度，員工在實現潛能以及參與發聲的面向，更是高於全球高科技產業的標準，鴻海表示，未來也將依調查結果推動相應的優化專案，持續提升員工認同度，創造更永續的職場工作環境，也追求集團的永續發展。

鴻海說明，現行年度例行性員工調查，主要以了解同仁在工作崗位上，以及廠區內食衣住行的滿意度，依據不同問卷目的，在頻率、對象、區域各有不同，主要範圍涵蓋集團內 16 家法人、住宿員工等，包括第一線員級同仁與師級主管等。

不過，與企業營運長期績效緊密相關的員工永續敬業度，鴻海表示，過去未曾舉行過類似調查，因此今年委託國際級的外部專業管理顧問公司進行大規模的員工永續敬業度抽樣調查，透過問卷所發展的各項構面來了解員工與公司的連結感、投入度、工作環境支持程度，以及個人在工作中的身心福祉狀態。

鴻海人資長夏國安表示，透過第三方機構的協助，以科學的方法進行員工感知、滿意度等調查，讓同仁就本身的工作體驗提出真實的回饋，未來會以此調查數據為基礎，提出改善措施與方案。不斷提升員工對公司的認同，優化員工職場體驗，創造能和員工共同成長的永續企業環境。

本次調查構面涵蓋永續員工敬業度、留任意願及高績效員工體驗 12 個面向，包括願景鼓舞、融合多元、理解目標、信任領導、團隊合作、主管支持、敏捷轉型、參與發聲、組織效率、實踐潛能、能力提升、合理獎酬等。

其中，在「組織效率」面向有高度的認同度，此結果意味著同仁能在「工作和個人生活中取得平衡」；員工在「實現潛能」以及「參與發聲」以的面向，更是高於全球高科技產業的標準；同仁更進一步表達希望能強化對公司策略與發展的理解，以及團隊間能提升跨部門交流等。

鴻海表示，後續公司依照調查結果隨即展開改善方案，包括擴大對內員工溝通頻率以及內容，運用集團內部 APP，傳遞集團即時訊息；2024 年第一季起，調整集團內跨法人、廠區的「全球 EHS+ESG 行動工作會議」內容，深化各單位間交流內容。