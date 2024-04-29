4月上沖下洗籌碼大換手？融資大減法人撿概念股出列！
鉅亨研報 2024-04-29 14:26
一、盤勢焦點
台積電法說會後迎來大修正，但今日加權指數的長紅已過 4/19(五) 的長黑高點，正在逐步化解空頭的壓力，隨著本週美股科技大廠財報陸續公布，行情在融資持續下降的情況下迎來反彈。
回顧過去一週：
強勢族群：散熱、營建、觀光、COWOS 概念股、AI 概念股、軍工、航運。
弱勢族群：IP。
二、去槓桿籌碼換手 - 融資大減法人撿概念股
台積電法說會意外下調 AI 以外的應用及半導體產業展望，導致台股出現歷史最大收盤跌點。
大盤在修正前融資創 2 年多來新高，但近幾日連續資減且官股買超的情況下，整體籌碼狀況有轉趨健康。
台股 4 月上沖下洗，不少股票的融資面臨斷頭壓力。隨著盤勢在 4/19 盤中一度下殺千點，多數融資維持率較低的股票紛紛開始斷頭，而籌碼紛紛被法人接走。
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