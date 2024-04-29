台灣貧富差距達66.9倍！前段班家庭財富要達這個門檻

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-29 18:29

主計總處今 (29) 日公布，2021 年底台灣家庭財富吉尼係數為 0.606，前 20% 家庭平均財富 5133 萬元，後 20% 家庭平均財富僅 77 萬元，貧富差距高達 66 倍。

主計總處說明，政府曾在 1991 年發布貧富差距統計，當時貧富差距約 16.8 倍，但過往調查方式與現在不同，不適合這樣比較，這次首度運用「家庭收支訪問調查」樣本，結合資產、負債相關大數據，編製家庭財富 (資產─負債，即淨值) 分配統計。

主計總處進一步提到，我國貧富差距仍較其他國家少，例如，日本吉尼係數為 0.678，法國為 0.676，德國為 0.727，均顯著高於我國。

我國平均每家庭財富中位數為 894 萬元

據主計總處統計，截至去年底我國平均每家庭財富為 1638 萬元，中位數為 894 萬元，最低 20% 家庭平均每戶 77 萬元，最高 20% 家庭平均每戶 5133 萬元。

主計總處說明，最高 20% 家庭總財富占全體 62.7%，與南韓、澳洲和英國的 62.1%、62.7% 與 63.0% 相當，低於德國、法國 73.1%、67.9%。

主計總處也提到，財富累計不需每年統計，不會每年公布。