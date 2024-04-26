〈台股開盤〉跳空開高走高大漲逾300點 收復昨日失土輕鬆躍過2萬關
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-26 09:39
美股費半收紅帶動，台股今 (26) 日跳空開高，早盤以 20094.17 點開出，上漲 236.75 點，早盤一度漲逾 300 點，吞噬昨日黑 K，但量能並未顯著放大，估量約 3900 億元，除了電子族群外，航運股也全面上攻。
電子股再度回神，台積電今日開盤 788 元，上漲 22 元或 2.8%；鴻海漲約 3%、聯發科早盤也一度重返千元大關，廣達漲 3%、台達電、日月光投控、聯電等同步走揚。
高價股全面上漲，半導體相關的世芯 - KY 漲半根停板，力拚重返 3000 元，創意也漲 5%、力旺、M31、弘塑漲逾 3%，祥碩、信驊漲 2%；其他高價股如川湖大漲約 5%、緯穎、嘉澤漲 2-3%。
航運族群今日強勢上攻，貨櫃三雄中，陽明大漲 6%、萬海、長榮漲 2-3%；航空雙雄長榮航漲近半根停板、華航也漲約 3%。另外，散熱族群健策、奇鋐等，以及華城為首的重電族群也有所表態。
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