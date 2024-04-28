本週操盤筆記：聯準會利率決策、美國就業數據及蘋果、亞馬遜等科技股財報

鉅亨網新聞中心 2024-04-28 21:50

華爾街本週將是繁忙的一週，不僅有 FOMC 會議，還有美國非農業就業數據、歐元區 GDP 和全球 PMI 等重要數據發布。此外，蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、AMD(AMD-US)、高通 (QCOM-US) 等科技巨頭與重量級企業，都將發布季度財報。

本週操盤筆記 (0428-0504)

1. 美國聯準會利率決議

由於通膨居高不下且經濟依然強勁，降息預期持續減弱，市場預計聯準會週三將維持利率不變，但所有人的目光都將集中在聲明上，以尋找有關今年降息前景的任何信號。

由於數據持續顯示美國通膨仍處於高位，而經濟和消費者數據表現良好，已有更多聯準會官員表示，短期內不會降息，甚至下一步可能升息的可能性也不大。

Investec 分析師指出，如今人們最關注的是聯準會聲明中，任何措辭的變化。又或者，鮑爾是否在利率宣布後的記者會上，對潛在的降息做出更加謹慎的表態。

2. 美國就業數據

週五公布的美國單月非農就業數據將受到密切關注，以了解就業和薪資成長是否正在放緩，但預計兩者仍將強勁。

在就業數據公布之前，ADP 4 月份私人就業數據和 JOLT 職缺數據將於週三發布。

凱投宏觀北美副首席經濟學家 Stephen Brown 預計，4 月份非農就業人數將小幅增長 20 萬人，失業率將維持在 3.8% 不變，而平均時薪成長率應小幅降至 4.0%。

3. 歐元區重要經濟數據

歐元區 4 月消費者物價指數 (CPI) 通膨初步預估將於週二發布，同時公佈第一季國內生產毛額 (GDP) 初步數據。這些都是在歐洲央行可能會在 6 月降息的預期背景下進行的。

市場預測，總體通膨率年率仍為 2.4%，因為核心通膨的下行壓力，可能已被能源價格上漲所抵消。

歐元區個別國家的 CPI 和 GDP 數據也將公佈。

4. 重量級科技股財報

下周科技股財報中，最受矚目的將是「七巨頭」中的蘋果和亞馬遜，投資者熱切地等待他們的收益報告，以及科技業進一步積極驚喜的潛力。

與其他科技巨頭的樂觀情緒相反，蘋果面臨著更悲觀的前景，因為分析師下調了他們的預測，預計第二季的營收和獲利都會下降。

近期報告顯示，蘋果 iPhone 在主要市場中國出貨量下降 6.6%。這一消息，加上蘋果在該地區的領先地位被競爭對手華為奪走，加劇了悲觀的前景。

但與此同時，蘋果擁有超出分析師預期盈利的良好記錄。事實上，InvestingPro 的數據顯示，蘋果在過去四季報告中有三季都超出了預期。