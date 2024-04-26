分析師稱黃金融漲機率高 但可能出現10%的回檔修正

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-04-26 16:20

貴金屬分析師、暢銷書作者 Jared Dillian 表示，黃金正見到 1980 年代以來最高的融漲機率，但不排除回檔 10% 的可能。

在 3 月 1 日至 4 月 12 日期間，由於中東緊張局勢升級、各國央行創紀錄的購買、對黏性通膨的擔憂、美國政府債務飆升以及法幣持續貶值，黃金價格飆升 18%，上漲約 400 美元，並創下歷史新高。

金價上漲後，各大銀行均調高了金價前景。花旗集團目前呼籲金價在 6 至 18 個月內達到 3000 美元，高盛預計金價到年底將達到 2700 美元，瑞銀則將年底目標上調至每盎司 2500 美元。金價近日由高點回落，交易價格回到每盎司 2330 美元附近。

Dillian 表示，從市場情緒角度來看，投行上調金價目標在某種程度上令人擔憂，他預期短期內上漲動能將耗盡。

Dillian 預估，金價將在 2500 美元的某處見頂，由於市場情緒過熱，在推特上處處可見看多黃金的言論，因此他認為，短期內可能出現看漲情緒耗盡，然後價格回調。

Dillian 將 40% 的投資投向了黃金，他預計會繼續持有黃金部位，但計畫進行對沖。他說：「我預計金價會有 10% 左右的回調。」

Dillian 將黃金未來潛在的價格走勢與可可進行了比較，指出貴金屬也可能出現類似的拋物線走勢，因為黃金正在面臨自 1980 年代以來最高的融漲機率。