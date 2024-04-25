海外股票基金Q1豐收 規模破百億增至7檔 各類股百花齊放

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 16:18

全球股票第一季表現大好，MSCI 世界指數漲幅逾 8%，帶動海外股票基金買氣暢旺，規模隨之上升，統計投信發行海外股票基金，截至第一季底規模突破百億元的共有 7 檔，包括元大日本龍頭企業基金 462 億元、柏瑞特別股息收益基金 456 億元、中國信託越南機會基金 280 億元、瀚亞印度基金 154 億元、PGIM 保德信全球醫療生化基金 113 億元、聯博美國成長入息基金 107 億元、野村環球基金 103 億元。

保德信指出，從首季上榜的人氣基金分析，並未集中在特定產業或特定類型，顯示出多頭行情時投資人看好不同產業與各市場都有資本利得成長的契機，因此，包括醫療生化、科技等產業型，或是美股、日股、越南、印度等單一國家，以及全球型、入息型基金，皆獲得投資人青睞。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，自去年以來醫療產業最火熱的話題就是減重與糖尿病用藥，帶動龍頭藥廠股價一枝獨秀，事實上，全球人口高齡化趨勢所帶來的慢性病醫療費用明顯增加，已經成為醫療產業的另一個藍海市場，並推升現今預防醫學需求大幅成長。

江宜虔進一步分析，根據統計，2021 年美國 65 歲以上高齡人口占比為 18%，但 65 歲以上人口的醫療支出占比卻達到 36%，而 85 歲以上的高齡人口醫療支出更是 65 歲至 74 歲人口的 3 倍、是 75 歲至 85 歲人口支出的 2 倍。

由於人口老齡化的加劇和慢性病發病率上升，江宜虔指出，預防醫學促使相關的診斷工具、疫苗、日常監測儀器等創新研發需求，包括更精確的監測和影像檢測儀器、基因檢測工具、人工智慧技術等，為醫療產業帶來更為廣闊的投資機會。