路透：美國SEC預計下個月將拒絕以太幣現貨ETF發行

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 18:50

據《路透》報導，多位知情人士表示，美國發行人和其他公司在最近幾周與美國證券交易委員會 (SEC) 舉行會議後，預計 SEC 將拒絕他們推出與以太幣價格掛鉤的現貨 ETF 申請。

VanEck、ARK Investment Management 和其他七家發行人，已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交申請，推出追蹤以太幣現貨價格的 ETF。 SEC 必須分別在 5 月 23 日和 5 月 24 日之前，對 VanEck 和 ARK 的申請做出決定，這兩份申請是最早提交的。

四名參與人士表示，發行人與 SEC 之間最近的會議是一邊倒的，機構工作人員沒有討論有關擬議產品的實質細節。

消息來源說，這與 1 月份比特幣現貨 ETF 獲批前，發行人與該機構之間進行的密集而詳細的討論，形成了鮮明對比。

SEC 目前由 Gary Gensler 領導，由於擔心市場操縱，先前一直拒絕比特幣 ETF 現貨交易，直到灰度 (Grayscale Investments) 贏得法庭挑戰後，SEC 才被迫批准它們。

知情人士稱，發行人在會議上辯稱，SEC 先前批准的 ETF 和基於以太幣期貨的 ETF ，為以太幣現貨產品開創了先例，並試圖解決潛在的監管問題。他們補充說，SEC 的工作人員聽取了意見，但沒有闡明具體的擔憂或一般性的問題，這表明該機構將否認這些文件。

這對加密產業來說將是一個挫折，產業原本希望現貨比特幣 ETF 的批准，能為其他類似產品鋪路，並將加密貨幣推向主流。

正在密切追蹤這一問題的數據公司 VettaFi ETF 分析主管 Todd Rosenbluth 表示，批准似乎更有可能推遲到 2024 年晚些時候，或更長時間。他說： 「監管形勢似乎仍然陰雲密布。」