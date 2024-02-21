〈天鈺法說〉市場需求不佳 今年營收仍優去年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-21 17:17

驅動 IC 業者天鈺 (4961-TW) 今 (21) 日召開法說會，董事長林永杰表示，總經環境、地緣政治不確定性因素仍高，市場需求還是不好，但經歷一段時間去化，庫存已回到健康水準，現階段主要觀察終端市場何時回溫，也期望 AI 等產品可以有效帶動顯示器升級，推升驅動 IC 升級與用量。

展望全年，林永杰看好，天鈺今年營收會較去年成長，主要因去年有庫存問題，今年比較沒有這種現象，期望整體大環境趨勢穩定、提升市場消費意願，從電視、PC 兩大市場來看，出貨量至少持平去年，電視領域也因奧運即將到來，有看到急單。

至於價格，林永杰坦言，不論大尺寸或小尺寸產品都有面臨降價壓力，天鈺會持續強化自身競爭力，如優化產品組合，包括推出新品或低成本產品，都有助公司維持毛利率。

新品方面，天鈺第一季中大尺寸的電視 P2P 低成本驅動 IC 開始量產，也有新客戶、新介面樣品正在驗證中，筆電 FHD 含 Level shift 的新驅動 IC 也開始放量，第二季因應電視滿足奧運需求，高刷新率 122/140/144Hz 的 P2P 驅動 IC 會開始放量，筆電高畫質 LTPS 的 PMIC 與 Level shift 也同步量產。

PMIC 方面，天鈺第一季會量產車載用的高壓逆變器產品，VCM 也隨著中低階手機開始採用 Close loop OIS，相關 VCM(音圈馬達) 驅動 IC 也開始大量出貨，DDR5 PMIC 也隨著滲透率增加連帶提升出貨量，同時推出整合充電協議 IC。

另外，天鈺第二季新世代 EPD PMIC、前光 LED 驅動 IC 將開始放量，充電協議 IC 也推出支援 PD 3.1 規格，單顆晶片支援兩個 C 口，最大輸出 140W，可與公司既有產品組合成排插產品，看好有取代現有家庭解決方案的潛力。