領先美國！香港批准六檔比特幣與以太幣現貨ETF 下周二掛牌上市

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-25 16:01

香港證監會周三 (24 日) 批准華夏基金、博時基金、Hashiki Capital 及嘉實國際提交的比特幣(BTC) 與以太幣 (ETH) 現貨 ETF 上市申請，首批產品將在下周二 (30 日) 啟動交易，而值得注意的是，以太幣現貨 ETF 先於美國在香港率先獲得批准。

根據香港證監會官網，嘉實、華夏與博時三家基金的比特幣與以太幣現貨 ETF，共計有六檔 ETF 在下周二正式獲准開始交易，首批 ETF 皆設有港元跟美元櫃台，華夏基金發行的 2 檔 ETF 更設有人民幣櫃檯，所有 ETF 均追蹤芝商所比特幣指數。

值得一提的是，香港不但推出以太幣現貨 ETF，還將允許投資人透過現金或實物兩種方式進行申購。

加密數據提供商 CryptoSlam 指出，香港這項策略性舉措旨在鞏固自身作為數位資產中心的地位，並利用全球對加密貨幣投資日益增長的興趣。此前，全球最大經濟體美國批准並推出現貨比特幣 ETF，導致比特幣價格頻創歷史最高紀錄。

此外，一如美國證交會 (SEC) 當初批准首批比特幣現貨 ETF 時一樣，博時機金母公司博時全球交易所買賣基金開放式基金型公司今 (25) 日宣布，自下周二到今年 8 月底，免收 HashKey 比特幣 ETF 與 HashKey 以太幣 ETF 管理費用。

彭博分析師 Eric Balchunas 指出，嘉實、華夏與博時的管理費率分別為 0.3%、0.6% 和 0.99%，均低於他此前預期，Balchunas 也認為這是個好兆頭，另一位彭博分析師 James Seyffart 還認為，香港基金公司很有可能因此而爆發價格戰。

加幣貨幣專業交易員 Ash Crypto 表示，在香港批准比特幣 ETF 且即將開啟交易後，澳洲也在受理比特幣現貨 ETF 申請，全球機構正競相爭奪比特幣交易市佔率，且在經歷最近一次減半事件後，各交易所比特幣持有量持續刷新歷史低位，但當前是比特幣最大牛市，投資人必須保持耐心。

自美國 SEC 今年 1 月批准比特幣現貨 ETF 以來，比特幣價格一路飆漲至 7 萬 3737 美元的歷史新高紀錄。