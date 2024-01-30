沃旭大彰化離岸風場發電累積減碳量超過6000座大安森林公園

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-30 17:57

沃旭能源今 (30) 日表示，大彰化東南及西南第一階段 900MW 離岸風場，自 2022 年 4 月首座風機併網發電以來，至今產出的乾淨電力相較於化石燃料發電，大約減少 83 萬公噸的二氧化碳，相當於 6400 座大安森林公園的減碳量。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場，是台灣建置容量最大、距岸最遠、風機安裝數量最多的風場。沃旭能源表示，目前已經完成 107 座風機的安裝，累計約 85% 風機完成併網，相當於 700MW，併網容量也是全台單一風場中最大。

沃旭能源指出，以 900MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場為例，一座 8MW 的風機每年產出的潔淨能源與減碳量約為 120 座大安森林公園，因此風場全面運轉後，每年的減碳量預估可達 13500 座大安森林公園。

沃旭台灣董事長汪欣潔表示，大彰化離岸風場從首座風機併網至今，持續產出乾淨電力，尤其入冬之後台灣海峽的風況優良，展現大規模離岸風場帶來的減碳效益。汪欣潔進一步指出，2 月將展開最後風機安裝和併網工作，全力推動 900MW 離岸風場完工運轉。