強勢回歸！華為Q1手機銷量暴增7成 蘋果摔近兩成在陸市佔成老三

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-25 12:11

最新數據顯示，中國智慧手機市場今年第一季銷量較一年前成長 1.5%，連兩季走增，華為表現格外突出，年增率狂飆 69.7%，主要歸功於去年推出的 Mate 60 系列手機，蘋果 (AAPL-US) iPhone 銷量則大減 19%，創 2020 年來最大降幅，市佔率降至 15.7% 退居第三名，去年同期蘋果曾以 19.7% 位居中國手機市佔王寶座。

市調機構 Counterpoint 周二 (23 日) 發佈研究報告指出，今年首季中國智慧手機市佔率前五名為 vivo、榮耀、蘋果、華為、OPPO 和小米，分別達 17.4%、16.1%、15.7%、15.5%、15.3% 和 14.6%，其中華為是成長最快品牌，從去年同期市佔第六名上升至第四名的位置。

Counterpoint Research 分析師林科宇指出，華為重返市場對蘋果在高階手機市占率直接帶來衝擊，加上蘋果手機的換機需求不如前幾年，但他認為，由於每周銷量緩慢但穩定改善的表現，iPhone 銷售可能會復甦，新的顏色選擇、積極的銷售舉措和潛在的 AI 技術增強可能會導致蘋果銷售回溫。

蘋果今年首季在中國市場祭出折扣來吸引當地消費者青睞，包括補助 iPhone 特定機型高達人民幣 1300 元，蘋果在中國的零售合作夥伴也提供優惠，比正常價格低 180 美元。

蘋果 iPhone 在中國銷量暴跌是多方原因造成的，華為的強勢回歸無疑是重要原因之一，去年推出的 Mate 60 被視為華為重返高階市場代表作，這款手機內含中國製先進晶片，被視為成功突破美國封鎖的象徵。

專家認為，目前華為的市佔率來到 15.5%，與蘋果幾乎相當，隨著上周四開賣 Pura 70 系列新機，超越蘋果只是時間問題。由於「擠牙膏」式的創新，蘋果讓消費者的更新換代需求大幅度降低，沒有換機動力加上有其它選擇，蘋果銷量下滑似乎難以避免。

研究公司 TechInsights 上周更預估，華為今年將在中國重新奪回市佔王寶座，智慧手機出貨量將超過 5000 萬隻，包括約 1040 萬部 Pura 70 智慧手機。

儘管如此，為了在全球最大智慧手機市場內競爭，蘋果上月在上海開設在中國的第 8 家專賣店，據稱是中國最大、全球第二大的專賣店，希望持續吸引消費者目光。

《華爾街日報》上月也報導指出，蘋果正在探索與中國網路搜尋和 AI 巨頭百度合作，在中國販售的 iPhone 上安裝百度的 Ernie 聊天機器人。