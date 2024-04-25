比特幣交易市佔持續下滑之際 幣安前執行長趙長鵬下周恐被判入監1年半

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 10:02

全球最大加密貨幣交易平台幣安創辦人兼前任執行長趙長鵬自去年底認罪並賠償 43 億美元和解後，即將面臨牢獄之災，美國華盛頓西區聯邦地區法院法官 Richard Jones 將於當地時間下周二 (30 日) 做出裁決，趙長鵬及其律師將到庭聆聽與陳述意見。

根據美國司法部律師周三 (24 日) 晚間提交的刑期陳述書，趙長鵬去年 11 月承認違反《銀行保密法》的罪名後，應判處 36 個月監禁並支付 5000 萬美元罰款。趙長鵬去年底認罪時也已同意支付 43 億美元跟美國當局達成和解。

檢方告訴華盛頓西區地方法院，鑑於趙長鵬故意違反美國法律的嚴重程度及其後果，有必要判處高於指導方針的 36 個月監禁。此前，根據美國判刑指南，趙長鵬面臨的建議刑期為 12 至 18 個月，一些人認為，考慮到認罪並與當局合作，趙長鵬可能獲得寬大處理。

趙長鵬的律師則反駁檢方稱，趙長鵬應該被判處緩刑，而不是監禁，並稱趙長鵬不知道也從未被明確告知幣安上涉及犯罪資金的具體交易，且趙長鵬也不構成任何累犯的風險，並稱趙長鵬應該被判處緩刑而不是監禁。

在幣安上周五 (19 日) 於杜拜舉行的聚會上，共同創辦人何一對於趙長鵬在美國面臨的監管狀況發表看法，她指出，儘管過去存在監管壓力，但趙長鵬在美國的現狀相對平靜，並且這種情況是在內部預期之中的，這在當前環境下是最佳結果。

隨著海外擴張努力和不斷變化的監管政策，數位資產行業的競爭格局正受到影響，幣安在美國境外的比特幣交易市占率也發生變化。過去一年，幣安的比特幣交易市占率從 81.3% 降至 55.3%。對於被稱為山寨幣的小型代幣，市佔率也從 58% 降至 50.5%。

研究機構 Kaiko 在一份報告中指出，隨著交易量恢復，離岸市場變得不那麼集中，小型交易所的動能正在增強，Bybit 和 OKX 等平台已經在亞洲等地區擴大業務版圖，幣安則一直在應對法律問題的影響。

根據 Kaiko 數據，過去一年 Bybit 在非美國比特幣交易中的市佔率從 2% 上升到 9.3%，OKX 的市佔率也來到 7.3%，高於之前的 3%。

趙長鵬自認罪下台後遭美國禁足，美國法院命令趙長鵬將所有有效或過期的護照交給第三方，美國地區法官 A. Jones 命令趙長鵬在剩餘刑期內留在美國，並向當局通報任何旅行計劃。今年 1 月，一名聯邦法官拒絕了趙長鵬的的旅行許可申請，當時趙長鵬欲前往阿拉伯聯合大國處理家人的住院和手術事宜。儘管趙長鵬提出將幣安股權作為擔保，但法官還是拒絕了他的請求。