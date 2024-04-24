加薩衝突在美國引發大學抗議潮 多所校園陷入騷亂

鉅亨網新聞中心 2024-04-24 19:10

周一至周二夜間，在著名的紐約大學 (NYU) 的校舍前，發生了親巴勒斯坦的學生示威活動，當晚有 130 多人被捕。根據社群媒體上許多貼文，這些曾被逮捕的人中，有紐約大學的學生和教師。

據《法新社》報導，紐約警察局的一名發言人表示，被逮捕的 133 人已經被釋放。但是，圍繞加薩戰爭的激烈的爭論和憤怒遠未平息。相關抗議活動，也引發了關於言論自由和學生示威的全國性辯論。

抗議活動源於哈瑪斯和以色列之間的衝突，哈瑪斯於 10 月 7 日襲擊以色列社區，造成近 1200 人死亡，以色列隨後對加薩的轟炸和入侵，導致數萬名巴勒斯坦人死亡，包括武裝分子和平民，並加劇了人道主義危機。

近期，多所美國大學校園發生示威，其中包括哥倫比亞大學、耶魯大學、哈佛大學等知名學府。最新一波抗議浪潮始於紐約的哥倫比亞大學，由於示威的騷亂，哥倫比亞大學及紐約大學請求警方介入維持秩序，但也帶來爭議。

為了證明自己請求警察介入的合理性，紐約大學聲稱，示威者有「敵對和破壞公共秩序」的行為。

美國各地多所大學也展開各式抗議，北加州史丹佛大學數百名學生舉行罷課。在加州大學柏克萊分校，學生們建立了一個自由巴勒斯坦營地。

據媒體報導，哥倫比亞大學已於 22 日起暫停面對面授課，所有課程改在線上進行。其他大學也試圖平息抗議活動，有些學校也改為線上授課或關閉了校園內部分區域。

但哥倫比亞大學抗議學生 23 日表示，將繼續舉行抗議，直到學校從與以色列有關的企業撤資。學生組織者 Khymani James 告訴 CNN，他們正透過一名法律代表與校方進行談判，但他拒絕透露談判的細節。