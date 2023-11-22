亞弘電看好遠端醫療帶來成長利基 還有新產品將獲歐盟認證

亞弘電 (6201-TW) 今 (22) 召開線上法人說明會，在現有電子專業音訊、小家電及醫療保健器材業務部門中，總經理許瑞峰仍看好 2024 年起在醫療保健器材業務區塊的成長，預計繼上臂式血壓計在 2023 年獲首家取得歐盟認證之後，明年將還會兩項產品通過認證，在歐美市場銷售可望因此進一步擴大。

以 2023 年前三季亞弘電的營收 24.34 億元來看，銷往歐洲占比 41%、美國 30%，兩地區合計營收比重已經超過總營收的 7 成，在醫療保健器材業務部門的高成長性、加上獲認證產品項目的增加，也勢將成為亞弘電明年起營運的一大利基。

同時，在台灣及中國大陸之外的海外生產基地方面，亞弘電目前已在菲律賓完成新廠的建置目前具備 3 條電子音訊產品的生產線，預計明年會繼續擴張產能，同時，亞弘電並開如展開在菲律賓設置新廠及新產能的前期規劃。

醫療保健器材產品包括心跳、血壓、脈博及睡眠的偵測、高血壓的預警，並符合運用雲端科技的全面健康管理需求，許瑞峰指出，包括人工的短缺因素及後疫情時代，數位健康管理與遠距醫療等非接觸式的照護模式漸受重視，調研機構 Fortune Business 推估 2026 年全球遠距醫療市場將達 1850 億美元，這也符合亞弘健康家電未來發展趨勢。

許瑞峰指出，亞弘電在醫療保健器材產品強化物聯網技術，整合智慧 APP 達成遠距健康管理。

亞弘電對家庭保健產品展望。(圖：亞弘電法說會提供)

亞弘 2023 年前三季的產品銷售上以電子音訊產品的銷售成長最快，集團營收 2023 年前三季 24.34 億元，毛利率 25.44%，年增 4.19 個百分點，稅後純益 3.11 億元，年增 25.8%，每股純益達 3.48 元。但法人認為，由於市場需求旺季已過，亞弘第四季營收將略低於第三季 9.52 億元營收表現。同時，公司也密切注意新台幣匯率變動所可能造成的影響。

許瑞峰指出，原物料短缺的問題已獲緩解，目前庫存也回到健康水位，但面對通膨問題，且 IC 等原物不缺，可能形成客戶對下單的遲疑或延緩，這也是亞弘電必須在業務上認真與客戶端溝通的環節，對 2024 年整體營運仍審慎看待。