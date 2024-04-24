投資人耐心盡失 方舟旗下基金今年淨流出22億美元 超越去年全年

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-24 11:16

疫情期間，投資人紛紛湧入「女股神」伍德 (Cathie Wood) 旗下方舟投資管理 (ARK Investment Management) 的旗艦基金，但近年來隨著方舟績效慘淡，投資人正在失去耐心。

今年迄今，投資人已從方舟投資旗下 6 檔主動管理型 ETF 淨撤資 22 億美元，龐大的撤資規模，令去年全年的資金流出相形見絀。不到四個月的時間內，上述 6 檔 ETF 的總資產已下滑 30%，至 111 億美元，遠低於 2021 年初最鼎盛時期的 590 億美元。

數據供應商 VettaFi 研究主管 Todd Rosenbluth 表示：「那些忠心的股東已感到挫敗，對於方舟風格的成長和顛覆性技術投資來說，今年應該是更好的一年，但他們卻集中在那些表現不好的公司。」

對聯準會 (Fed) 最終將轉向降息的希望，以及對人工智慧 (AI) 技術的激情，今年迄今已帶動標普 500 指數上漲 6.3%。

相較之下，方舟創新基金 (ARKK-US) 卻跌了 16%，這主要是因為伍德將資金高度集中在少數幾檔股票，舉例來說，有 7 檔股票約占 ARKK 的一半。

此外，ARKK 最大重倉股特斯拉 (TSLA-US) 今年迄今已跌逾 40%，目前股價為 144 美元，儘管如此，伍德仍持續逢低進場，並在本月稍早重申她對特斯拉股價將在未來五年達到 2000 美元的預估。

除了特斯拉以外，其他重倉股如 Roku(ROKU-US) 也跌了 33%，Unity Software(U-US) 跌了 44%，拖累 ARKK 走低。

分析師表示，出於多項原因，這些基金始終存在風險。當利率接近零時，它們會隨著其他投機性押注而飆漲，利率上升時則大幅下跌。