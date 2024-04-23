20-29歲近4成為金融文盲 安聯人壽助年輕人培養金融素養

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 19:41

根據金融研訓院調查，20~29 歲年輕人近 4 成為「金融文盲」，是金融風險抵抗力唯一退步的世代。安聯人壽攜手同集團的安聯投信及 PIMCO (品浩) 舉辦第二屆「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營，總經理林順才強調，特別注重提升年輕世代和運動員的金融素養，希望運用安聯在個人理財教育的研究及經驗，幫助學習者培養必要的技能，以做出健康和賦權的財務選擇，最終改善財務行為與態度。

金融研訓院普惠金融處處長黃詩婷指出，近年年輕世代金融素養明顯下滑，是風險抵抗力退步的主因，常見的生活盲點，首先是現金有限、會先考慮投資；第二，信用卡分期使用頻繁；第三，經常成為月光族；第四，忽略周轉問題，認為找家人墊付即可。

根據金研院所做的大專生金融素養調查，除了管理、財金學群對於金融知識有較高的了解外 (約 6 成)，其他學群超過 5 成都不了解，尤其是生醫、建築學系，甚至達 7 成，出現明顯的斷層。

為推廣金融保險教育，建立大專院校學生對金融理財與保險規劃的正確觀念，安聯人壽舉辦第二屆「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營，培育準社會新鮮人專業的金融保險職能；今年除了特別擴大於北、中、南三地舉辦，更攜手臺北市立大學，首度開辦體育專長大專生專場，結合創新思維開展更多平權服務，促進金融教育普及，共同實現永續發展目標。