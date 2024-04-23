20-29歲近4成為金融文盲 安聯人壽助年輕人培養金融素養
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 19:41
根據金融研訓院調查，20~29 歲年輕人近 4 成為「金融文盲」，是金融風險抵抗力唯一退步的世代。安聯人壽攜手同集團的安聯投信及 PIMCO (品浩) 舉辦第二屆「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營，總經理林順才強調，特別注重提升年輕世代和運動員的金融素養，希望運用安聯在個人理財教育的研究及經驗，幫助學習者培養必要的技能，以做出健康和賦權的財務選擇，最終改善財務行為與態度。
金融研訓院普惠金融處處長黃詩婷指出，近年年輕世代金融素養明顯下滑，是風險抵抗力退步的主因，常見的生活盲點，首先是現金有限、會先考慮投資；第二，信用卡分期使用頻繁；第三，經常成為月光族；第四，忽略周轉問題，認為找家人墊付即可。
根據金研院所做的大專生金融素養調查，除了管理、財金學群對於金融知識有較高的了解外 (約 6 成)，其他學群超過 5 成都不了解，尤其是生醫、建築學系，甚至達 7 成，出現明顯的斷層。
為推廣金融保險教育，建立大專院校學生對金融理財與保險規劃的正確觀念，安聯人壽舉辦第二屆「勇闖金融城 金彩未來營」大專院校理財營，培育準社會新鮮人專業的金融保險職能；今年除了特別擴大於北、中、南三地舉辦，更攜手臺北市立大學，首度開辦體育專長大專生專場，結合創新思維開展更多平權服務，促進金融教育普及，共同實現永續發展目標。
安聯人壽指出，本次營隊規劃設計多元豐富課程內容，包括第一階段邀請到國立頂大教授傾囊相授，從金融與風險基礎理論出發，延伸至生活財務規劃運用分享；第二階段更透過實地參訪台灣安聯人壽總公司及同隸屬安聯集團的安聯投信及 PIMCO (品浩)，增進學生與產業界對話，瞭解企業運作，增長金融思維。
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